В Тернополі після зіткнення маршрутки та двох автомобілів постраждала випадкова перехожа

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 лютого в м. Тернополі. Близько 08.00 годин коло ресторану «Версаль» зіткнулись маршрутне таксі №23, «Suzuki Vitara» та «Volkswagen Passat».

За попередньою інформацією, водій автомобіля МАЗ, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху.

В цей час своєю смугою там їхала інша іномарка – Volkswagen Passat. Аби уникнути удару водій пасату також вивернув кермо на зустрічну.

І як результат – врізався в Suzuki Vitara. Після цього Suzuki викинуло на узбіччя, де він збив пішохода, 1979 року народженння. У жінки пошкодження коліна, перелом великогомілкової кістки Її, з травмами голови та ніг, госпіталізували до Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги.

Водії за меддопомогою не зверталися.