14:25 | 2.06.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

В Тернополі велосипедист, після зіткнення з автомобілем, опинився в комі

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 червня в м. Тернополі по вул. Мазепи,5. З тяжкими тілесними ушкодженнями до лікарні потрапив 58-річний тернополянин. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий рухався центральною дорогою на велосипеді. В цей момент водій припаркованого авто відкрив двері і в них врізався велосипедист.

Внаслідок аварії велосипедист зазнав важких травм. Медики встановили що у  потерпілого закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, внутрішньо-мозкова гематома та церебральна кома. Чоловіка госпіталізували Тернопільську університетську лікарню.

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