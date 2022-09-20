В центрі Дія.Бізнес у Тернополі відбулась прес-конференція щодо запуску проєктної діяльності центрів Дія.Бізнес у Тернополі та Ужгороді

20 вересня 2022 відбулася прес-конференція з нагоди запуску проєктної діяльності центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі та Ужгороді.

Під час прес конференції обговорили деталі подальшої роботи центрів Дія.Бізнес, які працюватимуть над розбудовою бізнес-спільноти в Тернопільській та Закарпатській областях. Центри надаватимуть консультативну підтримку переміщеним підприємствам, допомагатимуть їм адаптуватися до нового середовища та відновити ефективну роботу. Особливий акцент буде на допомозі креативному сектору.

Андрій Ремізов, в.о. директора Офісу з розвитку підприємництва та експорту:

«Якщо на початку року, коли ми опитували бізнеси, більше 50% підприємств були зупинені або частково призупинені, то зараз ця цифра – близько 30%. Тобто кількість підприємств, які продовжують працювати або відновили свою діяльність, збільшується, і це теж позитивний сигнал. За релокацією, темпами реєстрації бізнесу і часткою працюючих підприємств лідери зараз — Львівська, Хмельницька, Тернопільська, Закарпатська області».

Багато людей переїжджають із тимчасово окупованих територій або гарячих точок, тож треба створити їм зручні умови для роботи. Якщо мешканці заходу України будуть залучати немісцевих активних людей, які готові разом розвивати міста, захід стане локомотивом розвитку України. Отже, головна ціль зараз — створити умови для активних переселенців.

Ігор Крисоватий, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради:

«Ми зацікавлені в тому, щоб підприємці нашого міста мали можливість продовжувати свою діяльність та розвиватися, навіть при нестабільній ситуації в країні. Такі заходи направлені на те, щоб дати підприємцям та власникам бізнесу натхнення і мотивацію для подальшого удосконалення. У час війни економіка є тим рушієм, що наближає нашу перемогу».

Пріоритетні напрямки роботи центрів:

підтримка та розвиток бізнес-середовища в регіоні;

освітні програми з розвитку бізнесу для переміщених підприємств;

консультаційна підтримка щодо старту та ведення бізнесу;

курси, тренінги для представників креативного сектору;

та багато іншого.

Привітав початок такої важливої ініціативи постійний представник в Україні Бюро USAID з ініціатив перехідного періоду, Шадрах Людеман

Віктор Устенко, заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації:

«Проект, який стартує за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) є необхідним сьогодні. Я вдячний Центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі та партнерам за ініціативність та створення сприятливого бізнес-клімату в нашому регіоні, адже представників релокованого бізнесу та внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до Тернопільської області тисячі і вони всі потребують тої чи іншої допомоги».

Крім того, створено комфортний простір коворкінгу «Резиденція» у центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі для представників креативного сектору з постраждалих від війни міст сходу та центру України.

Оксана Качурівська, керівниця центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі, керівниця проєктного офісу West Ukraine Digital:

«Захід України сьогодні має важливу місію. Він повинен змінити свою реальність і адаптуватися до нових умов. Тому що на сьогодні багато підприємств, людей, переселенців переїхали в Тернопіль. Наше завдання – скомунікувати цих підприємців між собою. Центри підтримки підприємців є дуже важливим для того, щоб із користю використовувати креативність, і особливо допомогти молоді – створювати свій власний бізнес».

Леся Кайнер, керівниця центру підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді:

«З початку війни ми вже провели 250 консультацій для бізнесу, розширили свою діяльність та стали свого роду координаційним хабом для бізнесу. За рік роботи центру ми зустріли більше 2000 відвідувачів, провели 97 подій. В рамках проєктної діяльності ми проводитимо тренінги та освітню програму для підприємців, де вони отримають нові знання для ефективного ведення свого бізнесу та покращать свої навички. Така співпраця сприятиме розвитку бізнесу в регіоні та в нашій країні загалом»

Проєктна діяльність Центру Дія.Бізнес у Тернополі та Ужгороді виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Запис офіційного відкриття можна переглянути на Facebook-сторінці та YouTube-каналі Дія.Бізнес у Тернополі.

Нагадаємо, центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі відкрито за підтримки Visa. Партнер з безпеки — Ajax Systems. Центр Дія.Бізнес у Тернополі розташований у бізнес-центрі К-15. Регіональними ініціаторами та партнерами стали інтернет-провайдер Колумбус та девелоперська компанія Вібіон. Центр Дія.Бізнес у Тернополі відкрито за сприяння Тернопільської обласної державної адміністрації.

Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді створений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Nokia. Центр в Ужгороді відкрито на базі Ужгородського національного університету за сприяння Закарпатської обласної ради та Закарпатської обласної державної адміністрації.