Goodyear зимняя резина — обзор серий

Будучи третьим по величине производителем шин в мире, Goodyear также хорошо представлен ​​в категории зимней резины. В его ассортименте вы найдете множество серий, которые подходят для самых разных автомобилей. Последней серией моделей goodyear зима является Ultragrip Performance Gen 1. Благодаря разнообразию ассортимента и в основном хорошим результатам тестирования, компания делит верхние строчки рейтинга популярности с такими брендами, как Continental и Michelin.

Зимняя резина Goodyear идеальна для небольших и компактных автомобилей.

Если вам нужны довольно узкие форматы шин, которые встречаются на небольших и компактных автомобилях, подойдут шины UltraGrip 9. К ним относятся модели размером от 155 до 205 мм для дисков размером от 14 до 16 дюймов. Они также имеют очень тихий шум качения. Сцепление на мокрой дороге и расход топлива также находятся в хорошем диапазоне для класса C. В сравнительном тесте обычный формат гудиер зима 205 показал хорошую и сбалансированную управляемость.

В серии UltraGrip 8 вы также найдете меньшие форматы — даже для 13-дюймовых дисков. Однако в этом модельном ряду также есть много шин большего размера. В результате эта зимняя резина good year подходит и для других классов автомобилей.

Зимние шины good year — лучшие с точки зрения отклика и настройки

Гудиер зимняя резина — это:

суверенные реакции на действия рулевого управления и торможения;

очень хорошая приспособляемость к любым погодным условиям;

улучшенное сцепление;

очень хорошие показатели сцепления на снегу и льду.

Серия Ultragrip с ее различными подсериями в течение многих лет олицетворяла инновации в разработке шин. Goodyear зимняя резина имеет направленный рисунок протектора, изготовленный из специальной резиновой смеси.

Разделение протектора на значительно большее количество ламелей, чем обычно, обеспечивает гораздо большее сжатие снега, чем у обычных шин. В результате вся зимняя резина гудиер демонстрирует большее сцепление и устойчивость. Когда дорога сухая, прочные блоки протектора обеспечивают минимальную деформацию и, следовательно, отличные результаты торможения.

Goodyear зима — безопасность на заснеженных и обледенелых поверхностях

Зимние шины Goodyear характеризуются, прежде всего, этапом всесторонних испытаний до окончательного выхода на рынок. Шины MS поступают на массовый рынок только после тысяч тестовых километров и обширных испытаний в лаборатории. Современные шины Goodyear отличаются от конкурентов не только исключительно плавным ходом, низким коэффициентом трения качения и оптимальным сцеплением, но и собственной технологией RunOnFlat. В случае поломки можно избежать досадных ожиданий на морозе и гарантирован безопасный путь до следующей мастерской.

В то время как UltraGrip 8 и 9 больше ориентированы на автомобили со средним двигателем, варианты Performance предназначены для более быстрых автомобилей. Размеры goodyear зимние соответственно больше: в сериях UltraGrip 8 Performance и UltraGrip Performance 2 диапазон начинается со 195 и 205 мм соответственно. В тесте 18-дюймовая версия серии UltraGrip 8 Performance была оценена как рекомендуемая. Кроме того, шины позволяют развивать максимальную скорость до 240 км/ч .

В серию Ultragrip Performance Gen 1, выпущенную в 2015 году, входит даже модель с максимальной скоростью 270 км/ч. Она также содержит зимние шины goodyear Run-Flat и модели с защитой обода. Купить зимнюю резину Goodyear можно практически для каждого автомобиля. По сравнению с конкурентами поражает широкий спектр высокопроизводительных шин, с которыми возможны высокие скорости.