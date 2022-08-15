В Україні продовжили воєнний стан до 21 листопада

Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану та термінів мобілізації. За обидва рішення проголосували 328 народних депутатів.

Про це у Telegram повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

“Парламент підтримав продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року. Також Рада підтримала затвердження Указу про продовження строку проведення загальної мобілізації”, – йдеться у повідомленні.

Обидва документи підтримали 328 народних депутатів. Таким чином воєнний стан і мобілізацію продовжили ще на 90 днів після 23 серпня, тобто до 21 листопада 2022 року.