В якій резонансній справі тернопільський суд поставив “крапку”

Господарським судом Тернопільської області прийнято рішення, яким відмовлено в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Аско» до Акціонерного товариства закритого типу «Автотехсервіс» про визнання права власності на будівлю автозаправної станції загальною площею 39,8 кв.м. по вул. Микулинецька, 40 в м. Тернополі.

ТОВ «Аско» неодноразово зверталося до господарського суду Тернопільської області із заявами про перегляд рішення господарського суду Тернопільської області у даній справі за нововиявленими обставинами.

За результатами розгляду зазначених заяв, господарський суд Тернопільської області відмовляв ТОВ «Аско» за безпідставністю вимог, а рішення суду у даній справі залишав без змін.

Разом з тим, 06.07.2018 ТОВ «Аско» знову звернулося до господарського суду Тернопільської області про перегляд рішення господарського суду Тернопільської області у даній справі за нововиявленими обставинами, скасувати рішення та ухвалити нове, яким задовольнити позов.

В обґрунтування поданої заяви, ТОВ «Аско» як на нововиявлену обставину для перегляду рішення суду, посилається на ухвалу Тернопільського міськрайонного суду, якою встановлено факт фальшивості доказів, що потягнув за собою ухвалення незаконного рішення у даній справі, а саме Договору про спільну діяльність від 01.09.1998, укладеного між ТОВ “Аско” та АТЗТ “Автотехсервіс”.

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 04.02.2019 року (суддя Стадник М.С.) у задоволені заяви ТОВ «Аско» відмовлено, рішення суду у даній справі залишено в силі.

При цьому господарський суд Тернопільської області зауважує, що доводи заявника про перегляд рішення за нововиявленими обставинами зводяться до намагань ТОВ «Аско» домогтися нового розгляду справи і постановлення нового судового рішення, що є неприпустимим в світлі практики Європейського суду з прав людини.

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