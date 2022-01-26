Володимир Труш: за програмою «Велике будівництво» на Тернопільщині працюють 5 сучасних шкіл і 1 дитсадок
2150 діток пішли навчатись у теплі, комфортні навчальні заклади з дотримання вимог безбар’єрності:
– Реконструкція школи в Козівській громаді
– Капремонт школи у Великому Глибочку
– Будівництво навчально-виховного комплекс в Підгородньому
– Реконструкція школи-гімназії в Шумську
– Реконструкція школи з ліфтами і пандусами в Хоросткові
– Будівництво школи в Старому Тараж
Нагадаємо, створення якісної інфраструктури є основним завданням програми «Велике будівництво». Про це раніше заявив Володимир Зеленський, який виступив ініціатором даної програми.