Володимир Труш: за програмою «Велике будівництво» на Тернопільщині працюють 5 сучасних шкіл і 1 дитсадок

2150 діток пішли навчатись у теплі, комфортні навчальні заклади з дотримання вимог безбар’єрності:

– Реконструкція школи в Козівській громаді

– Капремонт школи у Великому Глибочку

– Будівництво навчально-виховного комплекс в Підгородньому

– Реконструкція школи-гімназії в Шумську

– Реконструкція школи з ліфтами і пандусами в Хоросткові

– Будівництво школи в Старому Тараж

Нагадаємо, створення якісної інфраструктури є основним завданням програми «Велике будівництво». Про це раніше заявив Володимир Зеленський, який виступив ініціатором даної програми.