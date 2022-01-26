09:30 | 26.01.2022
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Політика 

Володимир Труш: за програмою «Велике будівництво» на Тернопільщині працюють 5 сучасних шкіл і 1 дитсадок

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2150 діток пішли навчатись у теплі, комфортні навчальні заклади з дотримання вимог безбар’єрності:

–         Реконструкція школи в Козівській громаді

–         Капремонт школи у Великому Глибочку

–         Будівництво навчально-виховного комплекс в Підгородньому

–         Реконструкція школи-гімназії в Шумську

–         Реконструкція школи з ліфтами і пандусами в Хоросткові

–         Будівництво школи в Старому Тараж

Нагадаємо, створення якісної інфраструктури є основним завданням програми «Велике будівництво». Про це раніше заявив Володимир Зеленський, який виступив ініціатором даної програми.

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