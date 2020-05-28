Верховний Суд погодився з правовою позицією Тернопільського апеляційного суду по справі “Паспорт і робота в Канаді – за 30 днів”

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без задоволення касаційні скарги захисника та Дмитра Ш., засудженого до 3-ох років позбавлення волі за заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно (частини 1, 2 ст. 190 КК України), – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного.

Відповідно до вироку, залишеного без змін апеляційним судом, наприкінці 2017 року 31-річний Дмитро Ш. через соціальні мережі познайомився з особою на прізвище К., який запропонував йому допомагати людям оформлювати документи для виїзду та працевлаштування у Канаді. З цією метою К. на платформі онлайн-оголошень OLX розміщував повідомлення “Паспорт і робота в Канаді — за 30 днів”, а обвинувачений повинен був працювати з клієнтами.

Таким чином, що у період із 12 грудня 2017 року по 25 травня 2018 року Дмитро Ш. пообіцяв офіційне працевлаштування й оформлення паспорта громадянина Канади п’ятьом жителям Тернополя та отримав від них 3 тис. доларів США та 2 тис. євро, що за курсом Національного банку України, становило 190 тис. 716 грн. Крім того, від одного із потерпілих він отримав 17 тис. 640 грн. за квиток на літак.

У місцевому суді та в суді апеляційної інстанції засуджений вини не визнав і пояснив, що через скрутне матеріальне становище позичав у потерпілих гроші, про що написав розписки. Але грошові кошти та допомога з виїздом за кордон між собою не пов’язані. Жодних шахрайських дій щодо потерпілих не вчиняв. Питання виїзду за кордон вивчав самотужки: заходив на сайт посольства Канади, вивчав алгоритм подачі документів.

Також колегія суддів ККС ВС не знайшла й підстав для призначення особі покарання без ізоляції від суспільства.

Повний текст постанови ККС ВС у справі № 607/483/19 (провадження № 51-5601км19) можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/87760346.