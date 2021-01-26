Верховний Суд залишив без змін вирок винуватцю резонансної аварії у передмісті Тернополя

Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду залишив без змін вирок Тернопільського апеляційного суду від 21 травня 2020 року.

Як встановлено місцевим судом, уранці, 15 травня 2019 року Сергій М., керуючи технічно справним автомобілем “Шкода”, із двома пасажирами в салоні, рухався другорядною дорогою від м. Броди до м. Тернополя. Наближаючись до нерегульованого перехрестя, Сергій М. не виконав вимоги дорожнього знаку “Проїзд без зупинки заборонено”, не пропустив автомобіль ВАЗ-2101, який рухався головною дорогою, та допустив зіткнення з ним. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир ВАЗ-2101 загинули на місці, а пасажир “Шкоди” отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду від 3 грудня 2019 року Сергія М. визнано винним за ч.3 ст. 286 КК та засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами. На підставі ст. 75 КК водія звільнено від відбування основного покарання з випробуванням та встановлено 3 роки іспитового строку з покладанням обов’язків, передбачених ст. 76 КК України.

Не погодившись із цим рішенням, потерпілі подали апеляційні скарги, в яких просила вирок суду змінити та обрати Сергієві М. покарання з реальним позбавленням волі і забороною керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

За результатом апеляційного розгляду Тернопільським апеляційним судом вирок суду першої інстанції скасовано та ухвалено новий вирок від 21 травня 2020 року, який Сергія М. засуджено до реальної міри покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами.

Потерпілі не погодились і з таким судовим рішенням та подали касаційну скаргу, в якій просила вирок апеляційного суду скасувати, а справу направити на новий розгляд у суді апеляційної інстанції. В обґрунтуванні своїх вимог вказали, що призначення Сергію М. 8 років позбавлення волі буде достатнім і необхідним для його виправлення. Оскільки він не вибачився перед родичами та не відшкодував завданої моральної шкоди. Прокурор підтримав касації потерпілих. Натомість засуджений заперечив проти задоволення поданих касаційних скарг, зазначивши, що вибачився перед потерпілими, у вчиненому розкаявся та всіляко намагався допомогти сім’ям загиблих. Документально підтверджено, що ним особисто сплачено потерпілим 104 тис. грн. Крім того, під час допиту в місцевому суді потерпілі просили не позбавляти Сергія М. волі.

Перевіривши касаційні скарги, Верховний Суд прийшов до висновку, що апеляційний суд належним чином перевірив доводи щодо м’якості призначеного покарання та виніс рішення, справедливе та домірне вчиненому.

Водночас Верховний Суд звернув увагу, що доводи потерпілих зводяться до виду та розміру призначеного засудженому покарання. Однак це не доводить несправедливості покарання, щоб стати підставою для скасування або зміни судового рішення.

Закон наділяє суд дискреційними повноваженнями призначати покарання, що за видом і розміром є необхідним та достатнім для виправлення особи і попередження нових злочинів. Вирок суду апеляційної інстанції винесено з додержанням засад верховенства права та законності і підстав для його скасування нема.

Враховуючи наведене, Верховний Суд касаційні скарги потерпілих залишити без задоволення, а вирок Тернопільського апеляційного суду – без змін.