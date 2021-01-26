11:01 | 26.01.2021
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Президент нагородив очільника Тернопільського онкодиспансеру Леоніда Шкробота орденом

Irena 0 Views Прокоментуй!

Президент України нагородив Леоніда Шкробота орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

🔸 За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю Президентом України з нагоди Дня Соборності України нагороджено генерального директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради ╼ ШКРОБОТА Леоніда Володимировича ╼ орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

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