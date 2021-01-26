Президент нагородив очільника Тернопільського онкодиспансеру Леоніда Шкробота орденом

╼ ШКРОБОТА Леоніда Володимировича ╼

орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю Президентом України з нагоди Дня Соборності України нагороджено генерального директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради