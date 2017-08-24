Від чого хочеться бути незалежним? Сповідь тернопільської журналістки

Коли є бажання мандрувати світами власної свідомості. Бути відважним у рішеннях і мати сміливість прийняти Незалежність. Свободу дороги і вибору. Незалежність – в собі…

Незалежність… від зашореності і бажання топтатися на місці.

… від страху перемін.

… від чужих оцінок і суджень.

… від прихованої боязні бути собою.

… від життя напоказ.

… від підлещування до місцевого вождя.

…від страху перед самовпевненим нарцисом чи егоїстом. Перед замаскованим боягузом або закомплексованим психом.

…від меншовартості. Від стремління щось комусь доводити.

…від принижень. Від надуманих страхів, невпевненості, сумнівів, ліні.

…від гачків рекламних геніїв і корпоративних маніпуляторів, інтернетних тролів і провокаторів.

… від народних депутатів-хамів і телевізійних політичних блазнів.

… від нейролінгвістичного впливу крикунів та агітаторів.

… від телевізійних оман і політичних облуд.

… від фінансових шахрайських геніїв і схем.

… від прогинання перед сильними світу цього.

… від політичної темряви і колотнечі. Від невміння перед черговими виборами відрізнити політичну мудрість від політичного невігластва. Від невміння вирізнити глибинну суть патріота від горлопана, що дере горло і рве на собі сорочку нібито в боротьбі за Україну.

… від куплених речей, які для нас стають ціннішими за нас.

… від пліток і суджень.

… від чужої заздрості і заздрості власної до успіхів того, хто поруч.

… від бідності і від захланності.

… від нашарування власних стереотипів.

… від темної сторони себе.

Наталя ЛАЗУКА