Від печеня та морозива до мультяшних звірят створює з фетру жителька Тернопілля (фото)

Різноманітні вироби з фетру різної величини створює своїми руками жителька Чорткова на Тернопільщині Тетяна Кудрявцева.

Морозиво, пряники, зефір, квіти, сумочки, звірята – асортимент витворів, які своїми руками виготовила умілиця, дуже великий.

Пані Тетяна називає себе “майстринею” і “непосидою” в одному флаконі. Саме ця пекуча суміш пробуджує в дівчині спрагу то малювати, то вишивати, а також шити, в’язати…

— М’яка іграшка – це задоволення не лише для дітей, але і для дорослих. Це відмінний подарунок мамі, бабусі, сестрі, тим більше, якщо вона виконана своїми руками. Моїм первинним стартом хенд-мейді стали іграшки саме з фетру. Це матеріал, який може повністю складатися як з чистої шерсті, так і з штучних волокон. Я в роботі використовую корейський фетр. Вироби, виконані з нього, дуже стійкі до прання, не линяють і не викликають алергічних реакцій. Для зшивання іграшки я використовую петельний ручний шов. Однаково може бути використаний як оздоблювальний, декоративний, і як скріплюючий. Таку іграшку під силу зробити навіть новачкові. Необхідно лише підібрати шаблони. При виконанні виробу працює ваша фантазія, розширюється кругозір, — розповіла пані Тетяна.

Умілиця додала, що створювати щось із фетру – найекономічніший варіант. Іграшка буде служити як відмінною прикрасою вашого інтер’єру, так і подарунком друзям і родичам, – пишуть Тернополяни.