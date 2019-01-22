Рекорди Тернопільської області у 2018 році

Пропонуємо ознайомитися з рекордами області встановленими у 2018 році. Повний перелік нових досягнень тернопільських атлетів. Вказані також прізвище та ім’я спортсмена, дата народження, вікова категорію, вид, результат, назва змагань, місце і дата встановлення рекорду.

Рекорди області встановлені у 2018 році (стадіон)

Чоловіки

Біг 100 м

10,29 с Василь МАКУХ 14.01.00 Командний чемпіонат України серед юніорів Луцьк 2.06.18

Молодь до 23 років

Біг 100 м

10,29 с Василь МАКУХ 14.01.00 Командний чемпіонат України серед юніорів Луцьк 2.06.18

Юніори до 20 років

Біг 100 м

10,29 с Василь МАКУХ 14.01.00 Командний чемпіонат України серед юніорів Луцьк 2.06.18

Юнаки до 18 років

Метання списа (600 г)

46,97 м Степан ПЕТРИШИН 9.01.04 Командний чемпіонат України серед ДЮСШ Харків 14.09.18

Юнаки до 16 років

Метання списа (600 г)

46,97 м Степан ПЕТРИШИН 9.01.04 Командний чемпіонат України серед ДЮСШ Харків 14.09.18

Юнаки до 14 років

Метання списа (600 г)

34,47 м Олексій НАВРОЦЬКИЙ 21.02.05

Командний чемпіонат України серед ДЮСШ Харків 14.09.18

Штовхання ядра (4 кг)

34,47 м Олексій НАВРОЦЬКИЙ 21.02.05

Всеукраїнські змагання з метань Мукачево 11.11.18

Стрибки у висоту

1,60 м Матвій ЧАУС 9.02.06 Чемпіонат області серед ДЮСШ Тернопіль 21.09.18

Жінки

Біг 3000 м з перешкодами

9.41,31 с Наталія СТРЕБКОВА 6.03.95 Міжнародні змагання з легкої атлетики Секешфегервар 1.07.18

Біг 3000 м з перешкодами

9.37,28 с Наталія СТРЕБКОВА 6.03.95 Чемпіонат Європи Берлін 8.08.18

Дівчата до 16 років

Спортивна ходьба 3000 м

16.17,72 с Олександра ФРАНКІВ 22.09.04 Чемпіонат України серед юнаків до 16 р Харків 6.06.18

Дівчата до 14 років

Спортивна ходьба 5000 м

31.56,91 с Любов ГУБАНОВА 26.02.05 Чемпіонат України серед юнаків до 18р. Луцьк 14.06.18

Спортивна ходьба 1000 м

5.20,0 с Любов ГУБАНОВА 26.02.05 Чемпіонат області серед ДЮСШ Тернопіль 21.09.18

Повторення рекорду області

Стрибки у висоту

1,50 м Вікторія ЯЦУЛА 1.07.05 Спортивні ігри школярів Тернопіль 5.05.18

Рекорди області встановлені у 2018 році (приміщення)

Молодь до 23 років

Штовхання ядра (7 кг 260 г)

17,96 м Олександр ШИЛІВСЬКИЙ 20.11.78

Змагання із штовхання ядра Львів 22.12.18

Юнаки до 16 років

Потрійний

12,42 Ігор ТАНАСІЙЧУК 2.10.03 Новорічний день стрибуна Львів 21.12.18

Юнаки до 14 років

Біг 1000 м

3.19,54 Святослав НАКОНЕЧНИЙ 22.04.05 Відкрита першість Буської ДЮСШ Львів 13.01.18

Стрибки у висоту

1,60 м Матвій ЧАУС 9.02.06 Меморіал Дем’янюка Львів 17.02.18

Жінки

Біг 3000 м

9.24,08 с Наталія СТРЕБКОВА 6.03.95 Кубок України Київ 18.02.18

Дівчата до 18 років

Біг 300 м

43,82 с Вікторія ДРАГУНЦОВА 5.08.03 «Фестиваль бігу» Львів 15.12.18

Штовхання ядра (4 кг)

11,63 м Вікторія МІТЮРЬОВА 9.01.03 Чемпіонат Львівської обл. серед юн. до 18р Львів 23.01.18

Дівчата до 16 років

Біг 300 м

43,82 с Вікторія ДРАГУНЦОВА 5.08.03 «Фестиваль бігу» Львів 15.12.18

Біг 600 м

1.45,98 с Уляна РАВА 5.06.04 «Фестиваль бігу» Львів 26.12.17

Штовхання ядра (4 кг)

10,71 м Дарина МОСТОВА 9.01.03 Чемпіонат Львівської обл. серед юн. до 18р Львів 23.01.18

Спортивна ходьба 1000 м

5.08,05 с Олександра ФРАНКІВ 22.09.04 Чемпіонат України з 2-борства серед ДЮСШ Київ 2.03.18

Спортивна ходьба 3000 м

17.10,58 с Олександра ФРАНКІВ 22.09.04 Чемпіонат України з 2-борства серед ДЮСШ Київ 3.03.18

Дівчата до 14 років

Біг 300 м

47,22 с Сніжана ЛАВРИК 2005 «Фестиваль бігу» Львів 15.12.18

Біг 600 м

1.45,98 с Уляна РАВА 5.06.04 «Фестиваль бігу» Львів 26.12.17

Біг 1000 м

3.37,46 с Марія МОЧУК 26.09.05 Відкрита першість Буської ДЮСШ Львів 13.01.18

Спортивна ходьба 1000 м

5.21,45 с Любов ГУБАНОВА 26.02.05 Чемпіонат України з 2-борства серед ДЮСШ Київ 2.03.18

Спортивна ходьба 3000 м

17.35,21 с Любов ГУБАНОВА 26.02.05 Чемпіонат України з 2-борства серед ДЮСШ Київ 3.03.18

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