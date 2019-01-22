Рекорди Тернопільської області у 2018 році
Пропонуємо ознайомитися з рекордами області встановленими у 2018 році. Повний перелік нових досягнень тернопільських атлетів. Вказані також прізвище та ім’я спортсмена, дата народження, вікова категорію, вид, результат, назва змагань, місце і дата встановлення рекорду.
Рекорди області встановлені у 2018 році (стадіон)
Чоловіки
Біг 100 м
10,29 с Василь МАКУХ 14.01.00 Командний чемпіонат України серед юніорів Луцьк 2.06.18
Молодь до 23 років
Біг 100 м
10,29 с Василь МАКУХ 14.01.00 Командний чемпіонат України серед юніорів Луцьк 2.06.18
Юніори до 20 років
Біг 100 м
10,29 с Василь МАКУХ 14.01.00 Командний чемпіонат України серед юніорів Луцьк 2.06.18
Юнаки до 18 років
Метання списа (600 г)
46,97 м Степан ПЕТРИШИН 9.01.04 Командний чемпіонат України серед ДЮСШ Харків 14.09.18
Юнаки до 16 років
Метання списа (600 г)
46,97 м Степан ПЕТРИШИН 9.01.04 Командний чемпіонат України серед ДЮСШ Харків 14.09.18
Юнаки до 14 років
Метання списа (600 г)
34,47 м Олексій НАВРОЦЬКИЙ 21.02.05
Командний чемпіонат України серед ДЮСШ Харків 14.09.18
Штовхання ядра (4 кг)
34,47 м Олексій НАВРОЦЬКИЙ 21.02.05
Всеукраїнські змагання з метань Мукачево 11.11.18
Стрибки у висоту
1,60 м Матвій ЧАУС 9.02.06 Чемпіонат області серед ДЮСШ Тернопіль 21.09.18
Жінки
Біг 3000 м з перешкодами
9.41,31 с Наталія СТРЕБКОВА 6.03.95 Міжнародні змагання з легкої атлетики Секешфегервар 1.07.18
Біг 3000 м з перешкодами
9.37,28 с Наталія СТРЕБКОВА 6.03.95 Чемпіонат Європи Берлін 8.08.18
Дівчата до 16 років
Спортивна ходьба 3000 м
16.17,72 с Олександра ФРАНКІВ 22.09.04 Чемпіонат України серед юнаків до 16 р Харків 6.06.18
Дівчата до 14 років
Спортивна ходьба 5000 м
31.56,91 с Любов ГУБАНОВА 26.02.05 Чемпіонат України серед юнаків до 18р. Луцьк 14.06.18
Спортивна ходьба 1000 м
5.20,0 с Любов ГУБАНОВА 26.02.05 Чемпіонат області серед ДЮСШ Тернопіль 21.09.18
Повторення рекорду області
Стрибки у висоту
1,50 м Вікторія ЯЦУЛА 1.07.05 Спортивні ігри школярів Тернопіль 5.05.18
Рекорди області встановлені у 2018 році (приміщення)
Молодь до 23 років
Штовхання ядра (7 кг 260 г)
17,96 м Олександр ШИЛІВСЬКИЙ 20.11.78
Змагання із штовхання ядра Львів 22.12.18
Юнаки до 16 років
Потрійний
12,42 Ігор ТАНАСІЙЧУК 2.10.03 Новорічний день стрибуна Львів 21.12.18
Юнаки до 14 років
Біг 1000 м
3.19,54 Святослав НАКОНЕЧНИЙ 22.04.05 Відкрита першість Буської ДЮСШ Львів 13.01.18
Стрибки у висоту
1,60 м Матвій ЧАУС 9.02.06 Меморіал Дем’янюка Львів 17.02.18
Жінки
Біг 3000 м
9.24,08 с Наталія СТРЕБКОВА 6.03.95 Кубок України Київ 18.02.18
Дівчата до 18 років
Біг 300 м
43,82 с Вікторія ДРАГУНЦОВА 5.08.03 «Фестиваль бігу» Львів 15.12.18
Штовхання ядра (4 кг)
11,63 м Вікторія МІТЮРЬОВА 9.01.03 Чемпіонат Львівської обл. серед юн. до 18р Львів 23.01.18
Дівчата до 16 років
Біг 300 м
43,82 с Вікторія ДРАГУНЦОВА 5.08.03 «Фестиваль бігу» Львів 15.12.18
Біг 600 м
1.45,98 с Уляна РАВА 5.06.04 «Фестиваль бігу» Львів 26.12.17
Штовхання ядра (4 кг)
10,71 м Дарина МОСТОВА 9.01.03 Чемпіонат Львівської обл. серед юн. до 18р Львів 23.01.18
Спортивна ходьба 1000 м
5.08,05 с Олександра ФРАНКІВ 22.09.04 Чемпіонат України з 2-борства серед ДЮСШ Київ 2.03.18
Спортивна ходьба 3000 м
17.10,58 с Олександра ФРАНКІВ 22.09.04 Чемпіонат України з 2-борства серед ДЮСШ Київ 3.03.18
Дівчата до 14 років
Біг 300 м
47,22 с Сніжана ЛАВРИК 2005 «Фестиваль бігу» Львів 15.12.18
Біг 600 м
1.45,98 с Уляна РАВА 5.06.04 «Фестиваль бігу» Львів 26.12.17
Біг 1000 м
3.37,46 с Марія МОЧУК 26.09.05 Відкрита першість Буської ДЮСШ Львів 13.01.18
Спортивна ходьба 1000 м
5.21,45 с Любов ГУБАНОВА 26.02.05 Чемпіонат України з 2-борства серед ДЮСШ Київ 2.03.18
Спортивна ходьба 3000 м
17.35,21 с Любов ГУБАНОВА 26.02.05 Чемпіонат України з 2-борства серед ДЮСШ Київ 3.03.18