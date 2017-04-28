Відчуй енергію Yaris 2017

Новий Toyota Yaris додає адреналіну повсякденному керуванню автомобілем. Енергійні риси та стильні конструктивні особливості покликані не лише забезпечити невимушеність і зручність керування, а й дарувати натхнення після кожної поїздки.



Підіймає настрій

Динамічніший, тихіший, м’якший та безпечніший, ніж будь-коли раніше – новий Yaris розроблений, щоб піднімати вам настрій. Ця модель демонструє особливий екстер’єр, вирізняється неповторними світлодіодними фарами, новими легкосплавними дисками та багатою палітрою кольорів. Сучасний дизайн інтер’єру, прогресивні технології салону, підвищений комфорт керування автомобілем даруватимуть задоволення не лише вам, а й вашим пасажирам.

Зарядженість енергією

Новий Yaris – тихий і зручний, розумний і надійний, дарує свіжість і заряджає енергією, має ідеальний двигун, здатний задовольнити всі ваші вимоги. Плавніший і тихіший рух гібрида Yaris, дає можливість спокійно та комфортно насолоджуватися міськими краєвидами. Yaris оснащено вдосконаленим 1,5-літровим VVT- іЕ бензиновим двигуном, який забезпечує потужне прискорення та вражаючу ефективність споживання пального, що має дуже важливе значення.

Комфорт і керування

Дизайн салону нового Yaris надає вишуканості та комфортності керуванню у кожній подорожі. Нова внутрішня оббивка, декоративні панелі та прохолодно-синє підсвічування приладів освіжають інтер’єр і роблять його ще більш сучасним. Елегантне обтягнуте шкірою 3-спицеве кермо з обробкою чорного кольору (в автомобілях середнього та вищих класів), нові вентиляційні отвори пропелерного типу, обтічний мультимедійний екран та елементи системи керування забезпечують ергономічність усьому, до чого б ви не торкнулися.

Сучасні водії вимагають повного контролю над своїм автомобілем. З новим Yaris немає жодних сумнівів щодо лідерства. Новий бінокулярно стилізований нактоуз вміщає 4,2-дюймовий кольоровий мультиінформаційний TFT-дисплей для чіткішого огляду інформації та даних щодо керування автомобілем. На кермі, прямо у вас під рукою, розміщена зручна система керування автомобільною мультисистемою, а мультимедійна система Toyota Touch® 2 забезпечить цілковитий контроль над музикою, телефонними дзвінкам та іншими сервісами у ваших поїздках.

Оцініть новинку в шоу-румі Тойота Центр Тернопіль «Кристал Моторс», що по вул. Микулинецькій, моб.: 0673841902

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