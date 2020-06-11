18:01 | 11.06.2020
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Відновила роботу Тернопільська обласна бібліотека для молоді

Irena 0 Views Прокоментуй!

Із 10 червня Тернопільська обласна бібліотека для молоді відновлює роботу.

Вже запрацював відділ міського абонемента, а також сектори обслуговування дітей, документів іноземними мовами та сектор мистецтв.

Як розповіла директор закладу Леся Гук, фонд бібліотеки налічує 130 тисяч книг, щорічно оновлюється від 3 до 5 тисяч.

Заклад забезпечує жителям краю не лише вільний доступ до книг та інформації, а й новітніх технологій. Тут відбуваються тренінги з компʼютерної грамотності, графічного дизайну, робототехніки. Серед найпопулярніших послуг: консультації спеціалістів з ІТ, сімейні заняття з психологом.

Крім того, у бібліотеці проводяться заняття в клубах іноземних мов, де користувачі мають змогу вчити англійську, німецьку та польську мови.

Відвідувачі мають можливість користуватися електронними книгами, ноутбуками, мультимедійним обладнанням, апаратурою для осіб з вадами зору, графічними планшетами. 

Мультимедійна лабораторія «Медіа Старт» не має жодних аналогів серед бібліотек України. За впровадження даного проекту торік заклад отримав відзнаку “Бібліотека року”. А діючий веб-сайт у 2017 році визнаний кращим з усіх інтернет-ресурсів бібліотек нашої держави.

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