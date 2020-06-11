Фанати двох коліс. Історія появи велосипедів у Бережанах

Вперше бачимо велосипеди у нашому місті на фото початку ХХ століття. Цей транспорт був французькою новинкою, яку завезли у Галичину в другій половині ХІХ століття. У частини консервативних людей краю цей транспорт викликав негативні емоції й провокував критику, більш прогресивні містяни швидко оцінили переваги нового засобу пересування.

Велосипед тоді називали “біциклом”, а керманичів “циклістами”. Ця назва зазнала змін, бо початок ХХ століття був епохою слави для англійської компанії Rover, що й надихнуло дати нову назву цьому виду транспорту на наших теренах.

Велосипеди стали більш популярними в міжвоєнний період. Це була чудова змога подорожувати, а особливо для гімназистів під час шкільних канікул (вакацій). Як вказано в «Бережанській землі», «Надійшли вакації, – ровер, у наплічнику пара білизни, бритва та … мандоліна і в дорогу на Рогатин, Ходорів, Стрий, Сколе, часом Бурштин». Географія веломандрів чудова, та головне було не забути велосипедну карту (karta rowerowa), яка засвідчувала право на керування. Типовим явищем у міжвоєнний час була організація містянами веломандрівок при спортивних товариствах міста, або ж приватних прогулянок («віцєчок») у колі інтеліґентної компанії. Газета Glos Brzezanski від 15 грудня 1937 року подає рекламу Цилі Гюнсберґ, в асортименті якої бачимо й велосипеди. Фотографії велосипедистів старих Бережан доволі рідкісні. Чи не найкраще відображає дух велокультури міста фото молодих людей – серед них відомі в місті Чайковські, а також авторитетний адвокат Володимир Бемко. На цьому фото більшість чоловіків у картузах – невід’ємний атрибут велосипедиста початку ХХ століття. Інші фото з підбірки ілюструють веложиття дотично. В основному це знімки середмістя, а велосипед потрапляв у кадр лише долею випадку. ідея: Музичка М.

ред: Хоптяк І.