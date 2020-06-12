Третього червня три десятки гостей, які були на святкуванні ювілею у с. Баворів, що у Тернопільському районі, інфікувалися на COVID-19. У зв’язку з масовим зараженням у Великогаївській ОТГ посилили карантин: зупинили рейси із села Баворів, зачинили усі дитсадки громади.

Станом на 11 червня, маємо тридцять осіб, які захворіли у Великогаївській громаді, до того ж продовжуємо шукати контактних осіб, — зазначив голова Великогаївської ОТГ Олег Кохман. — У зв’язку з надзвичайною ситуацією автобусні рейси із с. Баворів у Тернопіль зупинені. По всій громаді зачинені усі дитсадки.

Як розповів сімейний лікар с. Баворів, головний лікар Баворівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини Віталій Анатолійович Дударенко, станом на 11 червня, у зоні обслуговування Баворівської амбулаторії є 27 пацієнтів, у яких підтверджена коронавірусна інфекція. З них одна людина госпіталізована, її стан середньої важкості, вона перебуває в Тернопільській обласній інфекційній лікарні.

Інші 26 осіб перебувають під амбулаторним спостереженням, їхній стан задовільний, більшість не має симптомів, – зазначив Віталій Дударенко. – Ті, у кого вони є, мають сухий кашель, підвищену температуру. Наразі ми з’ясовуємо контактних осіб. Є чітке визначення контактних осіб – такі особи визначаються спільно із сімейним лікарем та районним епідеміологом. Контактними є особи, які проживають разом із інфікованим в одному домі, або ті, хто перебував з ним понад 15 хвилин у тісному приміщенні без засобів захисту. Буквально за вчора підтверджені три нові випадки — у селах Скоморохи, Застав’є, Баворів. Людей, які б одужали наразі немає, позаяк для цього потрібні два негативні ПЛР-тести. Такі повторні тести проводитимуться вже з наступного тижня, тоді й очікуємо вже позитивну динаміку розвитку подій. За вчора взято 13 нових аналізів, очікуємо на результати в найближчу добу.