Відомий тернопільський ресторатор показав свої макраме-роботи (Фото)

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Тепер, згадуючи, я б навіть за мільйон не робив таку роботу. Пригадую, у санаторій «Товтри» в Сатанові ми плели цілі штори. Двома камазами вивозили їх…

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Це була тяжка робота, там я алергію заробив, дихав без маски… Зараз таке навіть ворогу не побажаю. Хоча, так, починати треба з важкої праці. Ось, зараз нас якраз чекає важкий період по закінченню карантину і до нього треба бути морально готовим.

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А макраме я вирішив не відновлювати. Мої старі роботи ми навіть не використовуємо в інтер’єрі. Вони залишилися просто згадкою про ті важкі часи, з яких я починав…