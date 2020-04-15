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Новини Тернополя 

Відомий тернопільський ресторатор показав свої макраме-роботи (Фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!

Михайло Гросуляк, який володіє мережею закладів харчування “Самогонна ресторація”, розповів своїм підписникам у Facebook про те, як свого часу виготовляв макраме.

  • На початку карантину я давав людям поради, розповідав як сам буду проводити час вдома. Говорив, що відроджу вміння виплітати макраме.

    Свої старі роботи знайшов, глянув на них і згадав, з чого починався мій бізнес взагалі.

    В 1987 році, після державної роботи інженером, я попав в один з перших кооперативів, який називався «Аверс». Там я 2,5 тони ниток переплів.

    Тепер, згадуючи, я б навіть за мільйон не робив таку роботу. Пригадую, у санаторій «Товтри» в Сатанові ми плели цілі штори. Двома камазами вивозили їх…

    Це була тяжка робота, там я алергію заробив, дихав без маски… Зараз таке навіть ворогу не побажаю. Хоча, так, починати треба з важкої праці. Ось, зараз нас якраз чекає важкий період по закінченню карантину і до нього треба бути морально готовим.

    А макраме я вирішив не відновлювати. Мої старі роботи ми навіть не використовуємо в інтер’єрі. Вони залишилися просто згадкою про ті важкі часи, з яких я починав…

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