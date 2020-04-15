Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 Заліщицького району інформує, що станом на сьогодні в районі хороші новини.

У жителя с.Торське та двох жителів с.Бедриківці, у яких попередньо лабораторно виявили COVID-19, результати проведення другого тесту негативні, а це означає, що інфіковані одужали, оскільки два тести поспіль показали відсутність вірусу в організмі.

А також, в усіх контактних осіб першої черги, у яких провели забір зразків біологічного матеріалу на дослідження, результати тестів не підтвердили наявності в організмі коронавірусної інфекції.

І це свідчить про те, що карантин нас рятує! Будьмо мудрими, виваженими та відповідальними за своє здоров’я та здоров’я своїх близьких! Залишаймося вдома та будьмо здорові, – просять в райдержадміністрації.

Нагадаємо, на ранок 15 квітня в районі було хворих 29 жителів, з яких двоє померли.

По області, окрім мешканців району, видужало ще 15 осіб (Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 12).