Відомий тернополянин Андрій Підлужний став автором хіта для української співачки

Улюблениця молоді, виконавиця головного хіта літа – 2018 “Танці на воді”, співачка ЕКА презентує новий кліп “Любові нема”. Автором цієї пісні є Андрій Підлужний, відомий за своєю співпрацею з Тіною Кароль, гуртами – Скрябін, Тартак та іншими українськими артистами. ЕКА зізналась, що давно мріяла попрацювати з Підлужним, тому що всі його пісні стають абсолютними хітами.

«Дякую Андрію Підлужному за пісню, вона дійсно моя – я з першого прослуховування це відчула і саме тоді народилась ідея мого майбутнього кліпу. Ми всі шукаємо себе. Обираємо різний стиль одягу, фарбуємо волосся, робимо тату. Ми всі абсолютно різні люди, але кожен, хоч раз в житті, відчував брак любові, самотність і розчарування. Я вважаю, якщо так відбувається, потрібно завершувати такі відносини і жити далі.» – ділиться співачка.

Режисером відеороботи став кліпмейкер Влад Разіховський. Він показав глядачам співачку у чотирьох різних образах – ніжному, спокусливому, зухвалому та самовпевненому. Через кожен з цих типажів ЕКА передає внутрішні переживання жінки, яка усвідомлює, що в її серці більше любові нема.

Кліп “Любові нема” знімали в одному зі столичних павільйонів близько 12 годин. Звісно, не обійшлось і без курйозних ситуацій. Під час знімального процесу на дві години зникло світло, а потім надійшло повідомлення про замінування приміщення. Зйомку було тимчасово призупинено, доки поліція із собаками все перевіряли. Упевнившись, що подальшій роботі над кліпом нічого не загрожує, зйомки продовжились.

За сюжетом кліпу, протягом всієї пісні співачка вишиває символічний напис “Любові нема”. За словами ЕКИ, це була перша в житті її вишита робота. Спеціально для зйомок співачка навчилась вишивати.

“Пальці поколола, але врешті-решт вишила малюнок у вигляді серця з написом “Любові нема” без сторонньої допомоги. Далі черга за вишитою сорочкою.” – сміється ЕКА.

Над монтажем кліпу співачка працювала в тандемі з режисером. У підсумку маємо яскраву, якісну картинку, яка влучно передає жіночі емоції, коли любові нема.