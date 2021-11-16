Спеціальні тест-системи для виявлення «Дельти» отримають на Тернопільщині

Урядовці виділили 67,5 млн грн для виявлення штаму «Дельта» на рівні регіонів. Тож спеціальні тест-системи незабаром отримають у Державній установі «Тернопільський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

У повідомленні, зокрема, йдеться (цитуємо): «Кабінет Міністрів виділив 67,5 млн грн для виявлення штаму коронавірусної хвороби «Дельта» регіональним центрам контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я… Кошти спрямують на закупівлю 4 500 наборів тест-систем, що дозволить провести 450 000 досліджень для ідентифікації штаму «Дельта». У середньому йдеться про 150 тисяч досліджень на місяць…».

Нагадаємо, раніше Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) вже отримав набори для ідентифікації штаму Delta SARS-CoV-2. Тому задля рутинного епіднагляду за COVID-19 щотижня з усіх регіонів України до ЦГЗ надходять зразки для ідентифікації вказаного штаму. Проте для більш ефективного контролю за епідемічною ситуацією виникла потреба забезпечити виявлення штаму на регіональних рівнях, пояснили фахівці.

– Завдяки рішенню Кабміну центри контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я будуть забезпечені розхідними матеріалами для ідентифікації «Дельта-штаму», – наголошують у МОЗі. – Кошти перерозподілили з програми «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками».

Нагадаємо, у вересні ЦГЗ отримав обладнання, що дозволяє визначати штами коронавірусу, зокрема, йдеться про штам «Дельта». Раніше зразки відправляли до лабораторій ВООЗ. Зауважимо, різке погіршення показників захворюваності в Україні у жовтні-листопаді медики пов’язують саме із циркуляцією вірусу саме цього штаму.

Терен