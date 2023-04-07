Відпуск рецептурних ліків для тварин за рецептом: розʼяснення МОЗ

З початку квітня для придбання рецептурних препаратів, які відпускались за паперовим рецептом, додався цифровий інструмент – електронний рецепт. Це нововведення викликало чимало питань серед власників домашніх тварин, які купують ліки для своїх домашніх улюбленців у аптеці.

Як придбати ліки для лікування домашніх тварин – читайте у розʼясненні МОЗ.

З впровадженням електронного рецепта перелік рецептурних ліків залишився незмінним. Тому жодних додаткових змін чи обмежень щодо відпуску лікарських препаратів для тварин не передбачається.

Як і раніше ви можете придбати ліки для ваших улюбленців у звичайній аптеці. При цьому відпуск ліків для тварин, як і раніше, здійснюється виключно за відповідним рецептом від спеціаліста-ветеринара.

Така можливість передбачена та регулюється пунктом 5 Порядку відпуску лікарських засобів і медичних виробів з аптек та їхніх структурних підрозділів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360 (зі змінами). Відповідно до зазначеної норми лікарські засоби (крім наркотичних (психотропних) лікарських засобів, отруйних або сильнодійних лікарських засобів) можуть відпускатися з аптечних закладів за рецептами ветеринарних лікарів, якщо інше не визначено законодавством у сфері ветеринарної медицини.

Довідка:

Виписування та видача рецептів на ветеринарні препарати здійснюється згідно з правилами, установленими наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 03.06.2008 №97, зареєстрованими у Міністерстві юстиції 19 червня 2008 р. за № 544/15235. Документом встановлено вимоги до форми та оформлення рецептів на ветеринарні препарати.