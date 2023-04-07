На ринку праці Тернопільщини терміново шукають кухарів
На 7 квітня 2023 року роботодавці Тернопільщини мають більше 30-ти актуальних вакансій кухарів. Такі фахівці потрібні у закладах громадського харчування, лікарнях, закладах освіти та ін. Зарплата – до 16 тис. грн, середня – 7490 грн.
За 3 місяці 2023 року у службу зайнятості області роботодавці подали більше 70 вакансій кухарів.
Якщо у Вас немає відповідної кваліфікації, за спрямуванням служби зайнятості професію кухаря 3-4 розрядів можна здобути за 2-5,5 міс у Тернопільському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі, Рівненському та Одеському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Можна скористатися Онлайн-графіком формування груп в ЦПТО ДСЗ за різними професіями та освітніми програмами.
Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Деякі категорії громадян можуть безкоштовно отримати ваучер на перепідготовку та підвищення кваліфікації за професією кухар 3-4 розрядів за індивідуальною формою.
Особи, які мають відповідні знання, уміння та навички можуть за 2 дні (1-й – теорія, 2-й – практика) підтвердити професійну кваліфікацію за результатами неформального навчання за професією «кухар» (3-6 розрядів) в Одеському та Рівненському ЦПТО ДСЗ, Київському ВПУ № 33. За результатами іспитів видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації. Фінансування підтвердження кваліфікації здійснюється за рахунок коштів особи або роботодавця.