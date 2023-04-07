На ринку праці Тернопільщини терміново шукають кухарів

За 3 місяці 2023 року у службу зайнятості області роботодавці подали більше 70 вакансій кухарів.

Якщо у Вас немає відповідної кваліфікації , за спрямуванням служби зайнятості професію кухаря 3-4 розрядів можна здобути за 2-5,5 міс у Тернопільському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі, Рівненському та Одеському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Можна скористатися Онлайн-графіком формування груп в ЦПТО ДСЗ за різними професіями та освітніми програм ами.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Деякі категорії громадян можуть безкоштовно отримати ваучер на перепідготовку та підвищення кваліфікації за професією кухар 3-4 розрядів за індивідуальною формою.