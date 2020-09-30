Бригада швидкої в Тернополі надала допомогу 23-річній вагітній жінці з підтвердженим діагнозом ковід

29 вересня о 4:07 бригада швидкої виїжджала на вул. Київську в Тернополі, де надала допомогу 23-річній вагітній жінці з підтвердженим діагнозом ковід.

Пацієнтка скаржилася на задишку, високу температуру, втрату нюху та смаку, болі в горлі.

Медики швидкої діагностували у неї двосторонню вірусну пневмонію й після наданої медичної допомоги залишили вдома для подальшого лікування у сімейного лікаря.

Автор: Михайло ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини