Віктор Павлік у рок-форматі. Як це було

Фоторепортаж видання The Village з концерту співака з Теребовлі Віктора Павліка.

«Отлічнєтько, – Віктор Павлік у шкіряних штанах відіграв рок-концерт в клубі Atlas. – Дякую, що прийшли на зустріч з піснею».

«Ти подобаєшся мені» і «Ні обіцянок, ні пробачень» у рок-форматі слухали наживо кілька сотень людей та хтось з 5 000 підписників Віктора Павліка в Instagram (співак стрімив концерт просто зі сцени). У незаповненому залі танцювали та скандували «Павлік! Павлік! Павлік!».

The Village Україна публікує фото з концерту та говорить з людьми, які прийшли почути «Шикидим».