Вже 13 разів львівське сміття незаконно вивозили на Тернопільщину

В поточному році Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області виявлено вже 13 фактів видалення відходів громади м.Львова на території Тетрнопільщини.

Так, у межах Беримівської сільської ради Зборівського району (двічі), Шумської міської ради, Пробіжнянської сільської ради Чортківського району, Монастириської міської ради (двічі), Малашовецької сільської ради Зборівського району, Курянівської сільської ради Бережанського району, Лановецької міської ради, Микулинецької селищної ради Теребовлянського району, Скала – Подільської селищної ради Борщівського району, Глібівської сільської ради Гусятинського району, Коцюбинчицької сільської ради Чортківського району (у загалонозоологічному заказнику місцевого значення «Коцюбинчики»).

Загальна площа засмічених земельних ділянок становить 2689 м2, об’єм 3494,5 м3, а сума розрахованих збитків становить 0,5 млн. грн.!

Закликаємо усіх не бути байдужими, проявити екологічну свідомість, адже засмічується наш з Вами рідний дім! Адже наслідки від подібних порушень впливатимуть на кожного не через десятки років, а вже сьогодні!