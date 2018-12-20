Гриценко розповів, як вдвічі зменшити вартість ліків

В Україні можна вдвічі зменшити вартість ліків, якщо знищити монополії.

Про це під час візиту в Чернігів заявив Анатолій Гриценко.

«У Польщі, Німеччині, Нідерландах ліки зараз дешевші, ніж в Україні. Як таке можливо? Насправді їх вартість можна вдвічі зменшити, якщо прибрати монополії», – впевнений лідер «Громадянської позиції».

Він додав, що фармацевтика є дуже брудною та корупційною сферою в усьому світі. Тому владі треба дуже ретельно її відстежувати. Причому, мова не лише про ціни на ліки, а й про їх якість.

«Пішла тенденція, що треба скасувати перевірки аптек. Це категорично не можна робити, бо вже пішов контрафакт, 40-60% ліків – не ліки, а підробка, або крейда. Уявіть собі, людина платить за ліки, а їй стає гірше. Тобто, людина віддає останні гроші, а то може бути отрута», – каже Анатолій Гриценко.

Він підкреслив, що держава повинна забезпечити контроль якості, а ціну може зменшити навіть уряд своїми рішеннями.

«Закордоном, коли прописують рецепт, не пишуть назву ліків. Пишуть лише хімічну формулу. Ви приходите та купуєте те, що доступно за ціною. У нас фармацевтичні фірми живуть завдяки лікарям та за рахунок людей. Цю брудну сферу треба вичистити і зробити ліки доступними», – розповів Анатолій Гриценко.