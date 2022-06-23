Влада Тернополя під час війни вирішила за півмільйона змінити межі міста

Тернопільська міська рада на майданчику ProZorro розмістила тендерну закупівлю на встановлення (зміну) межі міста Тернополя. Ціна питання – 500 тисяч гривень.

Пропозиція актуальна з 17 червня до 4 липня.

Аукціон на закупівлю даної послуги планується провести 4 липня о 12.12 годин. Вартість послуги має бути не більша, як півмільйона гривень, мінімальний крок аукціону – 2 500 грн.

– Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень розробляється для створення повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, землекористувачів, у тому числі орендарів, і затвердженої містобудівної документації, – йдеться в пояснювальній записці про предмет закупівлі.

Орієнтовна площа меж Тернополя, яку доведеться аналізувати переможцю тендеру, складає 6 тисяч гектарів.

На все про все майбутньому переможцю буде відведено час до 20 грудня 2022 року.



