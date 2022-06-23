Тернополяни платитимуть більше за воду

В Україні Уряд запровадив нову систему оплати за водопостачання і зобов’язав місцеві водоканали її виконувати.

Тож з 1 травня для українців набрати чинності зміни у схемі оплати за водопостачання та водовідведення. Тепер мешканці багатоповерхівок оплачуватимуть також за внутрішньобудинкові втрати води.

В Україні повною мірою запрацював Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», пише “Файне місто”.

Методика передбачає, що мешканці будинку як власники цілісного майнового комплексу, повинні платити за весь обсяг води, яку купив будинок.

Як буде розподілятися плата за «втрачену» воду

Будинки, де всі квартири мають лічильники холодної води, обсяг небалансу (різниці) розподіляється між усіма споживачами пропорційно до обсягу використання води.

Будинки, де частина квартир не має лічильників холодної води, обсяг небалансу розподіляється між тими споживачами, які лічильників не мають, пропорційно кількості осіб, що користуються послугами.

Тепер весь об‘єм води, який заходить у багатоквартирний будинок, будуть оплачувати власники/співвласники цього будинку. Простіше кажучи, якщо у будинку є втрати води, наприклад у підвальних приміщеннях, мешканці будинків будуть сплачувати за ці витрати також. А не лише за воду, яку вони використовують у власних квартирах.

Якщо у багатоквартирному будинку наявні магазини, офіси, вони також сплачують свою частку небалансу за воду.

Як здійснюються нарахування

Якщо власник квартири використав за місяць 5 м. куб води (відповідно до особистого лічильника), то його частка за втрату води у будинку є пропорційно меншою, ніж власника іншої квартири, який використав 10 м. куб води. І пропорційно більшою від частки власника квартири, який використав 2 м. куб води.

Таким чином, фіксованої ставки немає, оплата буде залежати від того, скільки власник квартири спожив води за індивідуальним лічильником і від того, скільки було втрачено води у будинку.

Як не платити додатково за воду

Уряд дає такі поради.

Показник загальнобудинкового лічильника має бути таким же (або близьким до) спільного показника індивідуальних лічильників. Тобто скільки у будинок заходить води, стільки ж води має дійти без втрат у квартири.

Для цього будинкоутримуючі організації (ОСББ, колишні ЖЕКи) мають провести аудит внутрішньобудинкових та підземних комунікацій, виявити пошкодження, через які відбувається втрата води. І усунути ці пошкодження. Простіше кажучи, постійно слідкувати за станом мереж. Тоді власникам квартир не доведеться платити більше.