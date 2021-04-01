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Новини Тернополя 

Вночі у Тернополі 4 години гасили склад на Микулинецькій Бічній (фото)

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У Тернополі на вул. Микулинецькій Бічній спалахнув склад для зберігання паливних брикетів.

Як розповіли в обласному управлінні ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло на лінію “101” 31 березня о 21:25.

На момент прибуття рятувальників вогонь охопив 100 квадратних метрів. Існувала загроза поширення полум’я на сусідні приміщення.

До ліквідації пожежі залучили чергове відділення частини спеціальної пожежної техніки, два відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини, а також співробітників оперативно-координаційного центру – 12 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Спільними зусиллями о 21:56 пожежу вдалося локалізувати, а близько 00:30 – ліквідувати. Обставини виникнення пожежі та суму матеріальних збитків встановлюють.

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