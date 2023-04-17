Вночі у Тернополі автомобіль з іноземцем «влетів» у дорожнє кільце та перекинувся

Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 квітня в м. Тернополі. Близько 22.30 годин водій автомобіля «AUDI A5», проїжджаючи по проспекту Злуки, не впорався з керуванням на круговому перехресті, що поруч з «Універсамом» та в’їхав у дорожнє кільце.

Внаслідок таких дій автомобіль перекинувся, а двоє людей, які перебували в ньому, зазнали важких травм: 24-річний громадянин Індії (водій автомобіля) та 22-річний місцевий житель (пасажир).

Обох потерпілих в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги.