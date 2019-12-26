Вперше в історії українського футзалу арбітр показав зелену картку! І сталося це у Тернополі

Вперше в історії українського футзалу арбітр показав зелену картку!

24 грудня у Тернополі під час IV-го міжнародного Різдвяно-новорічного турніру з футзалу «Кубок Сонця» вперше в історії українського футзалу арбітр показав гравцю зелену картку.

Сталося це під час поєдинку 1/4 фіналу між командами «Сирна хата+» та «Вставай Сонце». І хоча колектив «Сирна хата+» поступився іменитому супернику 1:7, однак її гравець Роман Іщук (вихованець збаразького футболу) відзначився справді джентельменським поступком. Він у єдиноборстві з голкіпером порушив правила. Арбітр цього не побачив, але гравець признався, сказав про це, за що отримав від рефері… зелену картку.

В історію увійшов і тернопільський арбітр Олег Мімнонов, котрий вперше в українському футзалі показав гравцю зелену картку. Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

Довідка:

Перед стартом сезону 2016/2017 в другому дивізіоні італійського чемпіонату було прийнято рішення надати головному арбітру, крім традиційних червоної та жовтої карток, зелену. Основне її призначення – не карати, а заохочувати гравців, які гідно поводяться на полі та проявляють людяність. 4 жовтня 2016 року вперше зелена картка була показана в поєдинку Серії B між італійськими командами “Віртус Ентелла” і “Віченца”. Її отримав футболіст “Віченци” Крістіан Галано за дотримання принципів Fair Play. Суддя призначив кутовий удар в бік воріт «Віртус Ентелли», але Галано підказав арбітру, що гравець команди суперника не торкався м’яча, і відповідно, призначення стандарту є помилковим.