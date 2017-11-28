Вперше в історії юриспруденції області – голова Тернопільського суду стала суддею Верховного Суду України!

Голова Тернопільського окружного адміністративного суду Надія Данилевич успішно пройшла усі конкурси і склала добрих два десятки тестів на посаду судді Верховного Суду України. Це перший випадок в історії юриспруденції Тернопільщини.

Надія Романівна народилася у Збаражі, її батьки були переселені із Польші, працювали у колективному господарстві с. Стриївка. Після закінчення Збаразької школи поступила на юридичний факультет Львівського державного університет ім. Ів. Франка.

Свою трудову діяльність розпочала юрисконсультом на промислових підприємствах Збаража, очолювала районний відділ соціального захисту населення, була суддею Збаразького районного суду. Надзвичайно розумна і вихована людина, правник вищої категорії. Справедлива і людяна. Такою її знають у містечку Медобори на Збаражчині.Разом з чоловіком Володимировим виховали двоє прекрасних дітей Дмитра і Діану. Ярослав Бачинський