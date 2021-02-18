Все, що треба знати про соціальну мережу Clubhouse

Соціальна мережа Clubhouse, заснована у 2020 році, швидко здобула репутацію нового «прекрасного місця», де люди можуть зустрічатися, спілкуватися й ділитися ідеями.

Clubhouse — новий модний соціальний застосунок 2021 року. Тут немає ані картинок, ані відео, ані тексту — лише звук. Застосунок, який недавно оцінено в мільярд доларів, має успіх в інвесторів Кремнієвої долини з моменту його запуску в бета-версії в березні 2020 року. Несподівана поява Ілона Маска й Марка Цукерберга в Clubhouse зробила застосунок ще популярнішим, поряд із забороною на його використання в Китаї.

Що ж таке Clubhouse?

Clubhouse — це застосунок і соціальна мережа, в основі якої лежить аудіочат. Користувачі можуть слухати розмови, інтерв’ю й дискусії між цікавими людьми на різні теми — своєрідний подкаст, але в прямому ефірі та з певним рівнем ексклюзивності.

Річ у тім, що до Clubhouse можна потрапити тільки на запрошення. Ви не можете просто завантажити його з магазину застосунків і створити обліковий запис. Як у яхт-клубі, вас має хтось запросити. От такий от елітарний віртуальний світ.

Як отримати запрошення до клубу?

Щоб доєднатися, активний користувач Clubhouse має надіслати вам запрошення зі свого застосунку, що надасть доступ до налаштування облікового запису. Якщо вас запросили, ви побачите текстове повідомлення на свій номер телефону, що спрямує вас на сторінку реєстрації в застосунку. Однак користувачі Clubhouse не можуть надсилати запрошення будь-кому, хто хоче прилучитися. Попервах вони можуть запросити тільки двох претендентів. Ви як і раніше можете завантажити застосунок і поставити своє ім’я в список очікування, але немає жодної гарантії, що коли-небудь отримаєте обліковий запис у такий спосіб. Крім того, Clubhouse нині доступний тільки для користувачів iPhone.

Як улаштований застосунок Clubhouse?

Застосунок з’являється на вашому телефоні, як і всі програми, і коли ви заходите в нього, Clubhouse стає хаотичним і захопливим водночас. Вас вітає досить проста домашня сторінка, на якій зазначені поточні теми обговорень, а також чати, заплановані на пізніший час. Ви можете доєднатися до умовної кімнати, натиснувши на відповідну іконку, або організувати дискусію у власній умовній кімнаті.

Поки що для більшості кімнат Clubhouse характерна атмосфера TED Talk: один гість розповідає, а інші слухають. Користувачі можуть долучатися до розмови, якщо модератор вважатиме це за доцільне, але залежно від чату таке трапляється рідко. Одночасно відбувається безліч розмов, що дає змогу користувачам перемикатися між темами й мовцями відповідно до власних зацікавлень. Теми охоплюють надзвичайно широке коло питань, від культурного розвитку до расових проблем і фемінізму та чатів, що розвінчують міфи про життя після 30. На відміну від Twitch, де записи прямих відеотрансляцій залишаються на платформі, щоб люди могли повернутися й подивитися, аудіочати в кімнатах Clubhouse відбуваються лише наживо. Записувати будь-які розмови суворо заборонено, тобто ваші зустрічі з VIP-членами або загальні розмови захищені.

Знаменитості й Clubhouse

У клубних кімнатах на зв’язок виходять експерти, знаменитості, венчурні капіталісти, журналісти й багато інших діячів різних сфер. Наприклад, технічні магнати Ілон Маск і Марк Цукерберг також виступали в Clubhouse, що тільки підсилило ажіотаж до застосунку.

Знаменитості масово підписуються на застосунок. Його порівняна конфіденційність — великий плюс для VIP-членів, які можуть вільно говорити, без остраху, що їхні слова потраплять на TMZ. Невдовзі тут можна почути таких суперзірок, як Дрейк, Тіффані Гаддіш, Джаред Лето, Ештон Катчер і Кріс Рок.

Clubhouse і Китай

У той час як цензура й урядовий контроль широко поширені в Китаї, Clubhouse вдалося пролетіти під радаром китайського брандмауера впродовж кількох місяців, на відміну від Instagram або Facebook. Застосунок став дуже популярним, залучає велику кількість китайських користувачів і дає їм рідкісну можливість «зловживати свободою самовираження» й брати участь в обговоренні тем, табуйованих в Інтернеті, наприклад, пов’язаних з питаннями демократії. Однак з понеділка 8 лютого 2021 року Clubhouse заблокували на території Китаю.

Яке майбутнє чекає на Clubhouse?

Clubhouse функціонує з березня 2020 року, коли його заснували підприємці з Кремнієвої долини Пол Девідсон і Рохан Сет. У травні 2020 року у ньому було зареєстровано всього 1500 користувачів, а його вартість становила 100 мільйонів доларів. Clubhouse заробив свою репутацію завдяки розмовам таких знаменитостей, як Опра Вінфрі, Марк Цукерберг та Ілон Маск. Застосунок уже вважається одним з головних продуктів Кремнієвої долини та діячів індустрії розваг. Станом на 1 лютого 2021 року Clubhouse налічує два мільйони користувачів. Завдяки залученню нового фінансування з моменту запуску Clubhouse тепер оцінюється в мільярд доларів і вважається «Єдинорогом» (компанія-стартап, що отримала ринкову оцінку вартості в розмірі понад мільярд доларів США, термін застосовується з початку 2010-х), подібно до AirBnb, Uber і SpaceX.

Clubhouse планує розширюватися і в кінцевому підсумку посісти своє місце серед інших великих соціальних мереж, як-от Facebook чи Twitter. Але спершу їм доведеться стикнутися з деякими суперечностями, пов’язаними з платформою. Зокрема, деякі користувачі стверджують, що зазнали знущань і переслідувань з боку інших учасників платформи. Хтось став свідком виявів антисемітизму, расизму й заперечення COVID-19. Clubhouse вже найняв модераторів, а генеральний директор Девідсон сказав, що «в будь-якій соціальній мережі модерація має бути пріоритетом». Водночас, на його думку, платформа має зосередитися на свободі слова й діалозі.

Розвиток Clubhouse, а також таких платформ, як Discord, Patreon, Onlyfans і Substack, може означати повернення до якісного контенту, за який люди не проти платити. На відміну від великих соціальних мереж, які монетизують свою аудиторію завдяки продажу реклами, функції монетизації Clubhouse подібні до ігрового світу. Планується, що користувачі зможуть заробляти гроші через застосунок на підписках, проведенні заходів і отриманні чайових.

Джерело: VOGUE.UA