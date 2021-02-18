Виправлення прикусу – як важливо потрапити до правильного фахівця!

Коли у людини трапляється якась проблема, то, як правило, відразу виникає думка про те, до кого з цією проблемою звернутися: зламалася машина – недалеко є автосервіс, хочеться їсти – в сусідньому будинку є піцерія, почав кашляти – є терапевт і так далі. І, здається, що на всі, абсолютно всі випадки життя ми знаємо до кого звернутися. Як же, буває, ми помиляємося!

Мабуть, молодий чоловік на ім’я Артем теж знав, точніше – думав, що знає, до кого потрібно звернутися зі своєю проблемою. У нього був справжнісінький неправильний прикус – зуби не замикалися повністю на певних ділянках щелеп. Викликана ця особливість була певними вадами самих кісток – дисплазією (недорозвиненістю).

І, як і належить розсудливій людині, Артем звернувся за допомогою до фахівця. А саме до ортодонта. Залишимо за межами статті обговорення і, тим більше, засудження цього фахівця, скажімо лише сумний підсумок тривалого «лікування» Артема: йому були видалені ікла, а «місце, що звільнилося» звузили за допомогою брекетів. І, таким чином, у молодого чоловіка в щелепах не було в цілому три зуба (43, 13 і 23) і не було проміжків між зубами. Це, звісно, призвело до того, що верхня щелепа стала значно вужче нижньої.

Невелика відмінність в ширині щелеп, як і в самому прикусі, є практично завжди! 85% людей на землі мають в більшій чи меншій мірі неправильний прикус. Але, як правило, ці відхилення настільки незначні, що людина може навіть не замислюватися про них і просто не помічати.

Але тільки не у випадку нашого героя. Коли він усвідомив, що лікування дало абсолютно не той результат, якого хотілося, Артем почав шукати того, хто дійсно зможе йому допомогти. І ці пошуки привели його в клініку ортогнатичної хірургії «OrthoGo», де хірургічне виправлення неправильного прикусу є одним з основних видів діяльності.

Провідний хірург дуже швидко позначив суть проблеми, ключові помилки виконаної роботи і шляхи вирішення ситуації, що склалася. Артем, звичайно ж, на все погодився. І жодного разу про це не пошкодував! Навіть на проміжному етапі, коли була зроблена двощелепна ортогнатична операція і тільки поставлені післяопераційні брекети, вже було зрозуміло, що він знаходиться на правильному шляху! Щелепа розширилася, зайнявши своє природне положення. Простір, що з’явився, «переміститься» в область іклів, які пізніше будуть імплантовані.

Але навіть зараз, без іклів, із зубами, що нерівно стоять ( адже брекети тільки-тільки поставили), молодий чоловік вже задоволений результатом! Важко уявити обсяг часу і, звісно, коштів, які вдалося б заощадити, якщо б спочатку були пошуки потрібного і правильного фахівця, а вже потім прийняте рішення …

Так, на жаль, ми – люди, і нам властиво помилятися. То не той сир для бутербродів купили, то не той готель для відпустки вибрали, а ось буває випадок, коли не тому фахівцеві довірилися. І це лише одна історія. А скільки таких залишиться за текстом статті? Шкода, що в століття інформації та технологій, саме брак інформації призводить до таких великих проблем. Радує хоча б те, що технології і майстерність асів сучасної медицини здатні виправити наслідки майже будь-якої помилки. Але було б набагато краще, щоб цих помилок ніхто з нас не робив ніколи!