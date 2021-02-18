Сьогодні в дитсадочку Тернополя зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції

Інформуємо, що 18.02.2021. в м. Тернополі зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції спричинений ротавірусом, в результаті якого постраждали діти.

Всі потерпілі є вихованцями однієї групи дошкільного навчального закладу.

Спеціалістами ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” розпочато епідрозслідування. З метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню інфекційного захворювання, здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження, організовано комплекс протиепідемічних заходів, проведено заключну дезінфекцію.