Все, що ви хотіли знати про підлоги в Тернополі, але не знали, в кого запитати: «Люкспідлога»

Після візиту в магазин “Люкспідлога” автора цих рядків вхопила “непозбувна бентега”: сильно закортіло змінити підлогу вдома… Відтак поруч зі скарбничкою “Гроші на море” з’явилася “Збираю на нову підлогу” (або, може, вінілове покриття?). Бачили б ви зразки паркету чи ламінату там! Навіть модні сьогодні білі та сірі кольори є!

1000 і одна пропозиція

Тут представлено понад тисяча видів ламінату, паркетної та масивної дошки, вінілове покриття, аксесуари, засоби догляду за підлогою. Можна вибрати з таких порід деревини, як: дуб, бук, ясен, клен, горіх, мербау.

Якщо ви геть розгубилися, яку ж підлогу обрати, don’t worry: фахівці салону дадуть вичерпну відповідь на будь-яке питання, обстежать основу для підлоги, зроблять заміри, підрахують, скільки матеріалу знадобиться, вкладуть паркет чи ламінат. А ще – дадуть гарантію, що ця підлога надовго тішитиме ваші ніжки (і злитиме заздрісних сусідів або гостей).

Цінова політика – на будь-який вміст гаманця.

Чому дешевше, ніж в інших: “Люкспідлога” – офіційні представники в Україні кількох торгових марок. Товар надходить повз посередників, що суттєво впливає на його ціну. “Ми – у першій ціновій категорії за рахунок об’єму представленого товару, доволі тривалої співпраці з провідними постачальниками з Бельгії, Франції, Угорщини, Німеччини, Австрії, Італії і, звісно, України, – розповів директор магазинів “Люкспідлога” в Тернополі Євген Зєнкін.

“Погляд” поцікавився, “в яких чоботах чоботар” – яку підлогу обрав додому директор: “У мене вдома підлога бельгійської марки Balterio. Критеріями вибору були екологічність та довговічність. Оскільки в Бельгії найвищі стандарти, а Balterio є одним з найпотужніших виробників Європи і має всі сертифікати якості, вибір зупинив саме на цьому покритті”, – відповів Євген Зєнкін.

Must have

Зараз серед покупців найпопулярніший продукт – паркетна дошка марки “Scheucher”, “Oldwood”, “Prima floor” та масивна дошка “Arbofari”. Паркет – зазвичай український продукт, зокрема від виробників, які працюють в радіусі 100 кілометрів довкола Тернополя.

Представлений ламінат – від потужних торгових марок, які відповідають нормам EPLF (європейська асоціація виробників ламінату, – ред.). Одна з них – бренд Alsafloor від французької фірми Alsapan. Уся лінійка кольорів виконана у 33 класі зносостійкості (міцний офісний варіант). На ньому не залишається подряпин, міцний щодо замкового з’єднання. Є широка варіативність у товщинах та розмірах планки ламінату. Можливий мікс ширин у межах одного кольору.

Цікава дизайнерська колекція ламінату, яка виконується у вигляді… ялинки.

Що модно

Один із інноваційних продуктів, який стрімко набирає попиту, – вінілове покриття (так званий LVT). Його перевага – найкращий щодо витривалості. Не “боїться” вологи, механічних пошкоджень, не псується у комерційних приміщеннях (у барах, ресторанах, магазинах – те, що “лікар прописав”). Плюс: максимально імітує традиційні види покриття.

Схильні до вибадів?

У “Люкспідлозі” можливо замовити й ексклюзивний варіант. Адже салон підлоги на просп. С. Бандери, 11 б спеціалізується саме на індивідуальних запитах.

У Тернополі є філія Пінчукартцентру?

Окремо зауважимо про модерний інтер’єр магазину від студії дизайну “Простір” – це наче одне з відділень музею сучасного мистецтва якого-небудь Пінчукартцентру. Чудернацька люстра “Восьминіжка”, або світильники в “тематичних” рамках з паркету, які світять над підлогою, викладеною в різних кольорах та напрямках, до того ж не виходять за межі гармонії.

Оберіть магазин, ближчий до себе: магазини “Люкспідлога” розташовані за адресою проспект С. Бандери, 11 б або вул. Лозовецька, 17 у Тернополі. Тел. 068 595 45 45.

Ірина Юрко.

Фото автора.