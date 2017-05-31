Стали відомі головні претенденти на крісло ректора Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Це – проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Богдан Буяк та декан факультету педагогіки і психології, доктор педагогічних наук, професор Володимир Чайка.

Як відомо, діючий ректор педагогічного вишу, 70-річний Володимир Кравець збирається скласти повноваження керівника навчального закладу, яким він управляв незмінно починаючи з 1990 року.

На осінь планується проведення конкурсного відбору на посаду нового ректора. Голосувати за керівника ВНЗ має трудовий колектив, а затверджувати нову кандидатуру у компетенції Міністерства освіти і науки України.

На сьогодні важко сказати, хто є фаворитом виборчих перегонів. Більш публічною особою є Богдан Буяк, який навіть у 2015 році балотувався у депутати Тернопільської міської ради від політичної партії «Самопоміч», але мандата так і не отримав. Чи буде визначальною для Буяка приналежність до партії в боротьбі за крісло ректора, питання не однозначне. Адже партія Садового знаходиться в опозиції до діючої влади, тому партквиток для Богдана Богдановича може зіграти з ним злий жарт.