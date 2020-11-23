Вийшов друком перший том вибраних творів Петра Сороки

Дорогі шанувальники творчості Петра Сороки!

Вийшов перший том його вибраних творів до якого увійшли поезії зі збірок «Я так люблю»(1991), «Ладан осені» (2011), «Лісові псалми» (2012), «Симфонія Петриківського лісу» (2015), «Де свище Овлур» (2017), «Апокрифи лісу» (2018), духовно-філософські рубаї «Духовний рубаят» (2017), збірки для дітей «Горобці про літо мріють» (1988), «День чудес» (1989), «Пригоди кота Патріка» (2005), «Лісова скарбничка» (2011), «Будьте здорові! (веселі вірші для школярів)» (2012), «Основи здоров’я» (загадки, казки) (2013), «Мандри реп’яшка Чіпа» (2017), «Це було у Дивограді» (2018) та оповідання для дітей.

Книжка у твердій оправі, дитячі вірші оформлені з кольоровими ілюстраціями, обсяг книжки – 832 сторінки, вартість — 250 грн.

Видання можна замовити за тел. 067-399-46-59 або емейлом: sorokapetro@ukr.net