Не все так просто. Как проходит легализация азартных игр в Украине

Нынешние власти Украины решили пойти на кардинальные меры для вывода игровой индустрии из «тени». В середине июля парламентарии страны приняли проект закона о легализации игорных заведений, а после того как подпись под законопроектом поставил президент, все участники рынка стали готовиться к легальному полю. Однако после двух месяцев с момента официальной легализации активность на рынке азартных услуг достаточно сдержанная. Объясняем почему.

В период серого периода азартная деятельность никуда не пропала. В конечном итоге, используя пробелы в законодательстве страны, игровые слоты и казино стали функционировать как «государственные лотереи». В конце года согласно приказу премьер-министра А. Гончарука против подобных учреждений была объявлена масштабная «война». На момент принятия законопроекта нелегально работали 160 тыс. игорных заведений, 5 тыс. залов, более 19 подпольных игорных заведений, которые получают значительные доходы от игроков. Объем рынка с учетом онлайн превышает 1млрд. долларов. Принятие законодательного документа ставит целью дать заведениям игровой индустрии легальный статус, позволяя государственным структурам получать налоги, контролировать деятельность учреждений, обезопасить потенциальных украинских игроков от обмана на сайтах виртуальных игровых ресурсов.

В нынешних украинских реалиях всем стоит приготовиться к тому, что количество рекламы возрастет. Правда здесь имеют место ограничения. Игорные заведения не имеют права рекламироваться в СМИ, передачах, транслируемых для несовершеннолетних жителей страны. Зато разрешена реклама на билбордах. Существуют параметры для вывески, период работы, причем употребление ключевых слов в рекламе запрещается. Первым в наружной рекламе замечен Pin-Up, который с октября начал активно продвигать свой бренд на улицах и на центральных станциях метро Киева. Тут важно отметить, что Pin-Up на билбордах прежде всего позиционирует себя как игровая, а не букмекерская компания. До этого подобной наружкой отличались лишь букмекеры. Можно сказать, что онлайн-казино Pin Up Casino – это первое казино с наружной рекламой в Киеве за последние 10 лет.