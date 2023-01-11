Використані новорічні ялинки жителі Тернопільської громади можуть залишати біля сміттєвих контейнерів

Жителі Тернопільської міської територіальної громади, які придбали на новорічно-різдвяні свята «живі» ялинки та сосни, зможуть залишити їх після використання на території сміттєвого майданчика поруч зі встановленими контейнерами для твердих побутових відходів. Управителі будинків згодом проведуть їх утилізацію.

В управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології звертаються до мешканців з проханням не викидати «новорічні красуні» у контейнери для сміття, адже сухі ялинки є великогабаритними твердими побутовими відходами.

Тому необхідно повністю очищене дерево від святкових декорацій залишити поруч зі сміттєвим баком, щоб техніка, яка буде здійснювати вивезення, мала змогу легко під’їхати та завантажити його.

Місце збору ялинок можна змінити, попередньо погодивши його з балансоутримувачем. Звідти їх уже вилучать працівники обслуговуючих підприємств, що здійснюють вивезення сміття. Управителі будинків по мірі накопичення вивозять використані ялинки, використовуючи в господарських цілях або подрібнюють на щепу. Такі механізми є в декількох підприємствах міста.