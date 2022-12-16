Випари формальдегіду перевищили норму в 45 разів, а фенолу – у 9 разів після встановлення меблів, які виготовили у Тернополі

Тернополянин Тарас Ю. звернувся до суду за захистом своїх прав споживача. А саме за виготовлення неякісних дитячих меблів просив стягнути з місцевого виробника, суб’єкта підприємницької діяльності Василя Н. 109 тис. 485 грн та зобов’язати забрати свій товар із його квартири. Про це повідомляє Пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

Обґрунтовуючи свої вимоги, пояснив, що виготовлені меблі мають істотні недоліки – містять шкідливі речовини. Після їх встановлення у повітрі дитячої кімнати випари формальдегіду перевищили норму в 45 разів, а фенолу – у 9 разів. Переживаючи за здоров’я дітей, родина деякий час змушена була жити не у своїй квартирі. Та коли Тарас Ю. звернувся до виробника, Василь Н. порадив відсунути меблі від стін і трохи зачекати.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду від 6 липня 2022 року позов Тараса Ю. до Василя Н. про захист прав споживачів задоволено частково. Із відповідача стягнуто 28 тис. 500 грн, сплачених за неякісний товар, 10 тис. грн – моральної шкоди та 7 тис. 14 грн судових витрат на проведення експертиз. Також виробника зобов’язано вивезти з квартири позивача неякісні дитячі меблі.

Не погодившись із висновками суду, представник відповідача Василя Н. подав апеляційну скаргу, в якій просив це рішення скасувати та відмовити Тарасові Ю. у задоволенні позову. Мотивуючи свої вимоги, вказав, що за результатами випробувань, проведених 14 січня 2022 року лабораторією промислової токсикології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, вміст хімічних речовин у повітрі дитячої кімнати відповідав нормі.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, перевіривши матеріали цивільної справи в межах апеляційної скарги, прийшла до висновку, що суб’єкт підприємницької діяльності Василь Н. виготовив дитячі меблі з істотними недоліками – товар містив шкідливі речовини. Оскільки це могло завдати шкоду здоров’ю, а усунути було неможливо, використовувати меблі недопустимо. Таким чином, відповідач порушив права споживачів.

Як встановлено судом, у квітні 2021 року Тарас Ю. замовив суб’єкту підприємницької діяльності Василю Н. меблі до дитячої кімнати. Наприкінці червня 2021 року товар було виготовлено, майстер встановив меблі та отримав 28 тис. 500 грн повної їх вартості. Однак через декілька днів Тарас Ю. відчув у дитячий кімнаті різкий та неприємний запах, що не зникав, хоча вікно постійно залишалось відчиненим.

14 липня 2021 року Тарас Ю. звернувся до Держпродспоживслужби та просив перевірити суб’єкта підприємницької діяльності Василя Н. стосовно шкідливості виготовлених меблів. І тому замовив лабораторні дослідження повітря у дитячій кімнаті. Відповідно до протоколу дослідження повітря житлових і громадських приміщень, складеного ДП “Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”, у пробах повітря, відібраних у дитячій кімнаті 16 липня 2021 року, вміст формальдегіду в 45 разів перевищив допустиму межу (при нормі – 0, 003 мг/м3 становив 0, 137 мг/м3), а фенолу – майже у 9 разів (при нормі – 0, 003 мг/м3 сягав 0, 026 мг/м3). За результатами повторного дослідження, проведеного 30 серпня 2021 року, випари формальдегіду в дитячій кімнаті перевищили норму в 35 разів, а фенолу – у 5 разів.

З огляду на це 1 жовтня 2021 року Тарас Ю. звернувся до виробника Василя Н. із заявою та вказав, що під час гарантійного строку в дитячих меблях виявлено істотний недолік – вони виділяють різкий запах. У ході лабораторного дослідження в повітрі дитячої кімнати встановлено значне перевищення норм формальдегіду та фенолу. Із цих підстав вимагав розірвати договір, повернути сплачені за товар кошти та відшкодувати збитки за проведення експертиз. Крім того, для визначення причини втрати якості продукції просив протягом 3-ох днів організувати проведення експертизи та повідомити його про дату, час і місце її проведення. Проте відповідач відмовився від проведення експертизи у визначений законом термін.

Тому 5 листопада 2021 року позивач втретє організував дослідження, яке було виконано спеціалістами ДП “Науковий центр превентивної токсикологічної, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя” Міністерства охорони здоров’я України. В присутності позивача, відповідача та його представника було відібрано два зразки плити ДСП, з якої виготовлено полиці дитячої шафи. За результатами лабораторних випробувань, вміст формальдегіду у першому зразку становив 0, 004 мг/м3, у другому – 0, 01 мг/м3. Тобто, знову не відповідав нормі 0, 003 мг/м3.

Таким чином, у судовому засіданні було доведено, що виготовлені меблі містили істотний недолік. Пунктами 12, 15 ст. 1 Закону України “Про захист прав споживачів” визначено поняття “істотний недолік”, що виник з вини виробника, та вказано ознаки, за наявністю яких товар неможливо чи недопустимо використовувати за призначенням. Аналогічний правовий висновок викладено у постановах Верховного Суду від 15 серпня 2019 року у справі №760/7408/15-ц та від 26 березня 2020 року в справі № 755/17812/17.

При цьому доводи апелянта, що, відповідно до результатів випробувань від 14 січня 2022 року, проведених лабораторію промислової токсикології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, міграція хімічних речовин у повітря зразків плити ДСП становить норму, колегія суддів визнала безпідставними. Оскільки ці дослідження проведено через сім місяців після звернення Тараса Ю. зі скаргами. За цей час концентрація вмісту шкідливих речовин у матеріалах зменшилась. Крім цього, Василь Н. надав для дослідження взірці плити, вилучені з дитячої кімнати не в установленому порядку, а на власний розсуд. Тому протоколи цих випробувань не є належними доказами якості виготовлених дитячих меблів.

З урахуванням наведеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу представника відповідача Василя Н.. залишила без задоволення, а рішення Тернопільського міськрайонного суду від 6 липня 2022 року – без змін.