У Тернополі влада цинічно використали ім’я Симона Петлюри

Декілька років тому тернополяни стали свідками відкриття в місті погруддя видатному українському діячу, голові Директорії, Головний Отаман військ і флоту УНР, літературному і театральному критику Симону Петлюрі на одноіменному бульварі. А що зараз? Його навіть не відразу можна розгледіти.

На жаль, пам’ятник людині, яка була символом боротьби з москалями, встановили у місті «господарників».. Шкода, що видатний політичний діяч став лиш прикриттям відкриття чергового ТЦ.

Так, пам’ятник Симону Петлюрі на однойменному бульварі у Тернополі по-трохи губиться між будовами, забігайлівками та кіосками. Ще у 2018 році на День Незалежності постамент відкривав лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, теперішній голова облради Михайло Головко та мер Тернополя Сергій Надал. Тоді там ще поклали бруківку і встановили фонтан.

Тепер про попередній вигляд є лиш згадки. На вулицю 15 квітня Стмон Петлюра “споглядає” з-за парканів та куп піску розпочатої будови.

Тернополяни