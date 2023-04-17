02:17 | 18.04.2023
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Новини Тернополя 

Вирок міському голові Тернополя оголосять 18 квітня

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Сьогодні, 17 квітня, у Тернопільському міськрайонному суді розглядали справу щодо законності призначення премій міському голові Тернополя Сергію Надалу. 

Судове засідання тривало 2,5 години, прввлрсляють Тернопоряни. Суддя розглянула усі матеріали справи, адвокат та Сергій Надал надали власні пояснення. 

Прокурор вимагала визнати Сергія Надала винним у вчиненні адміністративного правопорушення та накласти штраф у розмірі 6800 грн. 

Суддя зібрала документи та сказала, що вирок оголосить завтра 18 квітня о 15.00. 

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