Вирубав сосни без спеціальних дозволів у заказнику – підозрюють жителя Кременеччини

Прокурори Кременецької окружної прокуратури повідомили про підозру місцевому жителю, який незаконно вирубував ліс у заказнику (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, чоловік без спеціальних дозволів зрубав сосни на території загальнозоологічного заказника місцевого значення лісового урочища «Воронуха», що знаходиться на території Кременецької територіальної громади, Через його незаконні дії навколишньому природному середовищу завдано шкоду на понад 145 тис грн.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі поліції.