Випускники відомчих навчальних закладів поповнили ряди тернопільської поліції

14 квітня в Головному управлінні Національної поліції Тернопільської області відбулася зустріч керівництва поліції з новопризначеними поліцейськими – випускниками відомчих вищих навчальних закладів.

Керівник Нацполіції краю Олександр Богомол привітав молодих правоохоронців з відповідальним кроком у їхньому житті. Він дав настанови молодим працівникам, зосередивши увагу на дотриманні дисципліни та відповідальному ставленні до роботи у нелегкий для країни час. Очільник поліції продемонстрував відкритість та готовність до вирішення будь-яких службових чи побутових проблем, які можуть з’явитися під час служби.

Поліцейські психологи визначили у молодих фахівців ступінь готовності до служби. Під час спілкування вони аналізували та вивчали ндивідуальні особливості та можливості новоприбулих, розвиток їх психоемоційних та вольових якостей, наголосили на дотриманні особистої безпеки, законності у роботі. Також пропрацювали основні техніки спрямовані на формування у сучасного поліцейського навиків надання первинної психологічної допомоги і психологічної підтримки громадян у критичних ситуаціях та в умовах війни.

Уже завтра новопризначені працівники поліції розпочнуть виконувати свої службові обов’язки у відділках та відділеннях поліції Тернопільщини.