У Ланівцях військового засудили за зберігання 30 патронів

У Ланівцях військовослужбовця засудили за зберігання боєприпасів: 3 роки позбавлення волі з випробуванням

Лановецький районний суд Тернопільської області виніс вирок військовослужбовцю, якого визнано винним у незаконному поводженні з боєприпасами. Чоловік отримав 3 роки позбавлення волі, однак був звільнений від відбування покарання з випробуванням строком на 1 рік.

Як встановив суд, на початку січня 2025 року військовослужбовець виявив серед особистих речей, отриманих поштою з попереднього місця служби, магазин із 30 набоями калібру 5,45 мм. Замість того, щоб здати боєприпаси у військову частину або повідомити правоохоронні органи, він залишив їх у себе та зберігав за місцем проживання.

24 січня 2026 року чоловіка зупинили працівники поліції у місті Ланівці під час спроби перенесення боєприпасів. Під час огляду місця події патрони були вилучені.

У суді обвинувачений повністю визнав провину, розкаявся та пояснив, що знайшов боєприпаси випадково серед своїх речей.

⚖️ Рішення суду

Суд кваліфікував дії за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з боєприпасами) та постановив:

3 роки позбавлення волі;

звільнення від відбування покарання з випробувальним строком 1 рік;

обов’язки для засудженого: реєстрація в органі пробації, повідомлення про зміну місця проживання чи роботи, заборона виїзду за кордон без дозволу.

Також суд:

стягнув 2228,50 грн витрат за експертизу;

передав боєприпаси у власність держави для потреб ЗСУ;

залишив відеодокази в матеріалах справи.