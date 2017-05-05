Я живу на бульварі Петлюри більше 30-ти років і я проти готелю, – тернополянка

Хто б там що не говорив, а я проти, щоб під вікнами мого будинку замість скверу ім. С.Петлюри будували готельно-розважальний комплекс! Мої сусіди також проти цієї будови!

Я живу на бульварі Петлюри більше 30-ти років. Ми садили і ростили дерева під будинком, щоб було чистіше повітря, бо поряд загазована об’їзна дорога. Забудовник безжально зрізав частину дерев!

Ми терпляче чекали, коли нарешті дійде черга і нарешті міська рада виділить кошти (наші кошти, сплачені у вигляді різних податків) на облаштування скверу: вимостять алейки, поставлять лавочки і встановлять пам’ятник Петлюрі.

Тепер виявляється на місці скверу буде готельно-розважальний комплекс і стоянка! Мало того, що від “генделиків” біля “старого” Сільпо лунає часто допізна гучна музика, заносить димом від шашликів, так тепер таке хочуть поставити прямо під мої вікна! Я проти!!!

Пане мер, виділіть під цю забудову землю в іншому місці!!!

Нещодавно перед пресою і забудовником люди висловили свою незгоду. Під нашими вікнами на Бульварі Петлюри має бути зелена зона: сквер!!!

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