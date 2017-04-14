Як на Тернопільщині коледж віддав приватному підприємству більше сотні гектарів землі
Господарським судом Тернопільської області задоволено позови Кременецької місцевої прокуратури щодо визнання недійсним договорів про спільну діяльність та повернення державному навчальному закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею понад 112 га вартістю понад 3 млн.грн.
Встановлено, що на переданих навчальному закладу земельних ділянках, приватне агроформування вирощує сільськогосподарські культури , а угоди про використання цієї землі , всупереч вимог законодавства, не погоджені із органом управління ліцеєм – Міністерством освіти і науки України.
Прокуратура забезпечуватиме виконання рішень суду та належного використання землі професійного коледжу і забезпечення прав вихованців закладу.