Як на Тернопільщині рятувальники витягли кота з 35-метрового колодязя
Збаразькі рятувальники витягнули з 35-метрового колодязя сільського кота, повідомляють в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області.
- В селі Вищі Луб’янки, Збаразького району потребував допомоги чотирилапий улюбленець, який потрапив на дно колодязя. Пошуково-рятувальним відділенням аварійно-рятувальної частини аварійно рятувального загону спеціального призначення за допомогою верхолазного альпіністського спорядження, організовано спуск рятувальника на дно колодязя, глибиною 35 метрів. Виснаженого кота успішно піднято на поверхню та передано власникам.